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Стул Антиб серый бархат, серый вельвет ножки черные - фото 1Стул Антиб серый бархат, серый вельвет ножки черные - фото 2Стул Антиб серый бархат, серый вельвет ножки черные - фото 3Стул Антиб серый бархат, серый вельвет ножки черные - фото 4Стул Антиб серый бархат, серый вельвет ножки черные - фото 5Стул Антиб серый бархат, серый вельвет ножки черные - фото 6

Стул Антиб серый бархат, серый вельвет ножки черные

Артикул: CH-034-313
3 оценки
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Характеристики товара

Описание

Говорят, Бог создал Антибы, чтобы провести здесь свою старость. Компактный и уютный, наш новый стульчик Антиб создан, чтобы проводить на нем все свое время! Тонкие ножки из металла отлично выполняют свою главную задачу, обеспечивают максимально устойчивую опору. При этом легкость всей конструкции доставит вам максимум удобства в использовании стула Антиб в интерьере.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Высота910 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес8 кг
  • ОбивкаБархатная ткань

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