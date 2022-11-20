Характеристики товара
Описание
Говорят, Бог создал Антибы, чтобы провести здесь свою старость. Компактный и уютный, наш новый стульчик Антиб создан, чтобы проводить на нем все свое время! Тонкие ножки из металла отлично выполняют свою главную задачу, обеспечивают максимально устойчивую опору. При этом легкость всей конструкции доставит вам максимум удобства в использовании стула Антиб в интерьере.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Высота910 мм
- Глубина540 мм
- Вес8 кг
- ОбивкаБархатная ткань