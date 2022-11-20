Товар в корзине. Перейти
Стул Антверпен бежевая ткань, массив бука (цвет орех) - фото 1

Стул Антверпен бежевая ткань, массив бука (цвет орех)

Артикул: CH-034-461
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Антверпен коричневая ткань + спинка и ножки орех
Стул Антверпен коричневая ткань + спинка и ножки орех
Следующий Стул Антверпен коричнево-серая ткань, массив бука (цвет орех)
Стул Антверпен коричневая ткань + спинка и ножки орех

Характеристики товара

Описание

Стул Антверпен изготовлен из натуральных материалов премиум-класса. Износостойкая тканевая обивка коричневого цвета на сидении делает данную модель более уютной и домашней. Высокая округлая спинка под орех и устойчивые деревянные ножки подчеркивают деловой характер стула Антверпен и производят впечатление солидности. Классическое цветовое решение позволяет легко подобрать правильное сочетание с окружающей обстановкой кабинета или комнаты для переговоров.


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес8 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветбежевый

Похожие товары

Стул Гаага коричневыйНастоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
30

Стул Гаага коричневый

Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черныеНастоящее фото товара Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59015
8 890 ₽
19

Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные

Стул Турин, бархат бежевый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Турин, бархат бежевый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Турин, бархат бежевый, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул барный Олимп белый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Олимп белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул барный Олимп белый, экокожа

В наличии 31 шт.
Стул барный Олимп красный, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Олимп красный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
7

Стул барный Олимп красный, экокожа

В наличии 31 шт.
Стул барный Олимп черный, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Олимп черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Стул барный Олимп черный, экокожа

В наличии 31 шт.
Стул барный Комфорт бежевый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Комфорт бежевый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
10

Стул барный Комфорт бежевый, экокожа

В наличии 31 шт.
Стул барный Комфорт белый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Комфорт белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
3

Стул барный Комфорт белый, экокожа

В наличии 31 шт.
Стул барный Комфорт фиолетовый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Комфорт фиолетовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
4

Стул барный Комфорт фиолетовый, экокожа

В наличии 11 шт.
Стул барный Алмаз белый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Алмаз белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
8

Стул барный Алмаз белый, экокожа

В наличии 11 шт.
С этим товаром покупают
Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
5

Диван Дублин

Стул Такер, бежевый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 1904
5 390 ₽
10

Стул Такер, бежевый деревянный

Консольный столик Бруклин 120 x 40 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99046
54 990 ₽Оптовая цена
9

Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото

В наличии 15 шт.
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99043
49 990 ₽Оптовая цена
8

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро

В наличии 19 шт.
Люстра ИндиНастоящее фото товара Люстра Инди, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена
14

Люстра Инди

Настоящее фото товара Батут надувной BestWay 52262 180 х 86 см, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
5

Батут надувной BestWay 52262 180 х 86 см

Диван "Альбе"Настоящее фото товара Диван "Альбе", произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена
8

Диван "Альбе"

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
28

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками