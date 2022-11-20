Товар в корзине. Перейти
Стул Антверпен коричнево-серая ткань, массив бука (цвет орех) - фото 1

Стул Антверпен коричнево-серая ткань, массив бука (цвет орех)

Артикул: CH-034-462
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Антверпен бежевая ткань, массив бука (цвет орех)
Стул Антверпен бежевая ткань, массив бука (цвет орех)
Следующий Стул Антверпен серый бархат, массив бука (цвет орех)
Стул Антверпен бежевая ткань, массив бука (цвет орех)

Характеристики товара

Описание

Стул Антверпен изготовлен из натуральных материалов премиум-класса. Износостойкая тканевая обивка коричневого цвета на сидении делает данную модель более уютной и домашней. Высокая округлая спинка под орех и устойчивые деревянные ножки подчеркивают деловой характер стула Антверпен и производят впечатление солидности. Классическое цветовое решение позволяет легко подобрать правильное сочетание с окружающей обстановкой кабинета или комнаты для переговоров.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес8 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Стул Валенсия, желтыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49036
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Валенсия, желтый

В наличии 100 шт.
Стул Валенсия, зеленыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Валенсия, зеленый

В наличии 57 шт.
Стул Валенсия, серыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
11

Стул Валенсия, серый

Стул Валенсия Винтаж серыйНастоящее фото товара Стул Валенсия Винтаж серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
16

Стул Валенсия Винтаж серый

В наличии 78 шт.
Стул барный Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
3

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 61 шт.
Стул барный Ститч, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
3

Стул барный Ститч, вельвет серый

В наличии 55 шт.
Стул барный Оскар, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Оскар, вельвет серый

В наличии 100 шт.
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
17

Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый

В наличии 77 шт.
Стул МиксНастоящее фото товара Стул Микс, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
29

Стул Микс

Стул Венера диамант велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Венера диамант велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Венера диамант велюр изумрудный

В наличии 38 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
16

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Люстра Intreccio 6, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
9

Люстра Intreccio 6

В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный, приставной Неро, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
4

Стол журнальный, приставной Неро

Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металлНастоящее фото товара Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
36Хит

Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл

Стул полубарный Диего велюр черныйНастоящее фото товара Стул полубарный Диего велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
10

Стул полубарный Диего велюр черный

Стул Матео с кантом велюр черныйНастоящее фото товара Стул Матео с кантом велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99042
16 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Матео с кантом велюр черный

В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Зеркало Реформ, произведённого компанией ChiedoCover
85 390
Оптовая цена
15

Зеркало Реформ

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
28

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками