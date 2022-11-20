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Стул Антверпен темно-серая ткань, массив бука (цвет орех) - фото 1

Стул Антверпен темно-серая ткань, массив бука (цвет орех)

Артикул: CH-034-465
3 оценки
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Характеристики товара

Описание

Стул Антверпен изготовлен из натуральных материалов премиум-класса. Износостойкая тканевая обивка коричневого цвета на сидении делает данную модель более уютной и домашней. Высокая округлая спинка под орех и устойчивые деревянные ножки подчеркивают деловой характер стула Антверпен и производят впечатление солидности. Классическое цветовое решение позволяет легко подобрать правильное сочетание с окружающей обстановкой кабинета или комнаты для переговоров.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес80 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветсерый

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