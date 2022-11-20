Стул «Априори К» дизайнерское изделие изготовленное из массива с мягкими подлокотниками.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка №9 (венге)
Материал сиденье полиуретан высокой плотности
обивка ткань износостойкая santorini
Яркий предмет мебели, удобный и элегантный. Стул «Априори К» воплощает в себе идеальный дизайн и комфорт использования. Он удобен и прекрасен, практичен и долговечен. Стулья «Априори К» выполнены из качественной древесины. Стоимость каждого элемента мебели на сайте «Актуальный дизайн» доступна, а широкий ассортимент дает волю дизайнерской фантазии для создания потрясающего интерьера
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