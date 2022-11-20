Стул «Apriori R» (id 240)

9 оценок

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Стул «Apriori R» (id 240)

4.7
35 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стул «Априори R» с мягкой спинкой и необычными удобными подлокотниками.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (венге)
Материал сиденья полиуретан высокой плотности
обивка ткань износостойкая santorini 05
Изящный стул с мягкой спинкой. Оригинальный корпус стула производится из массива березы.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина750 мм
  • Материал каркасабереза
  • Обивкаткань износостойкая santorini

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