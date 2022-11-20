Стул «Априори R» с мягкой спинкой и необычными удобными подлокотниками.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (венге)
Материал сиденья полиуретан высокой плотности
обивка ткань износостойкая santorini 05
Изящный стул с мягкой спинкой. Оригинальный корпус стула производится из массива березы.
Стул «Apriori S» (id 268)
Стул барный «Apriori S» (id 271)
Стул Тюльпан, велюр бирюзовый
Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis