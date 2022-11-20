Стул «Apriori S» (id 268)

14 оценок

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Стул «Apriori S» (id 268)

4.6
34 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Комфортный при посадке стул Априори S, выполненный в цвете венге с бледно-розовой обивкой практически выполняет функцию мини-кресла. Изогнутые подлокотники настолько удобны, что позволяют провести на этом стуле много часов.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (венге)
Материал сиденье полиуретан высокой плотности
обивка ткань softness java
Изящная форма авторского стула проявляется в плавных линиях каркаса модели, придавая ему визуальную легкость, но сохраняя при этом устойчивость и долговечность в использовании. Комфорт и удобство дизайнерского стула «Apriori S» — отдельная история

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина750 мм
  • Материал каркасабереза

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