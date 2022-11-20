Комфортный при посадке стул Априори S, выполненный в цвете венге с бледно-розовой обивкой практически выполняет функцию мини-кресла. Изогнутые подлокотники настолько удобны, что позволяют провести на этом стуле много часов.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (венге)
Материал сиденье полиуретан высокой плотности
обивка ткань softness java
Изящная форма авторского стула проявляется в плавных линиях каркаса модели, придавая ему визуальную легкость, но сохраняя при этом устойчивость и долговечность в использовании. Комфорт и удобство дизайнерского стула «Apriori S» — отдельная история
Стул Тюльпан, велюр бирюзовый
Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая
Полукресло Лилия, велюр Imperia Little green/Lambre 02, старинный орех
Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муар
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis