Стул «Apriori S» (id 269)

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул «Apriori S» (id 269)

4.4
34 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул «Apriori R» (id 240)
Стул «Apriori R» (id 240)
Следующий Стул «Apriori S» (id 268)
Стул «Apriori R» (id 240)

Характеристики товара

Описание

Вне всякого сомнения, в каждом стуле самое главное качество – это удобство. Оказавшись раз в этом стуле, ваш друг или вы сами станете завсегдатаями этого места. Стулья изготовлены из качественных материалов и прекрасно дополняют любой интерьер дома.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (береза выбеленная с эффектом)
Материал сиденья полиуретан высокой плотности
обивка ткань softness java
Стул в современном стиле «Apriori S» на четырёх ножках из массива с дизайнерской спинкой подойдёт к любому обеденному столу

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина750 мм
  • Материал каркасабереза

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 10, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Чехол 10

Чехол 47Настоящее фото товара Чехол 47, произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 47

Чехол 09Настоящее фото товара Чехол 09, произведённого компанией ChiedoCover
от580
9

Чехол 09

Настоящее фото товара Чехол 60 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от710
15

Чехол 60 из плотного спандекса

Чехол 09 из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 09 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от690
8

Чехол 09 из плотного спандекса

Чехол 01, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
410
Оптовая цена
14

Чехол 01, фиолетовый

Чехол 01 с прямой спинкой, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от485
8

Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый

Другие товары из раздела

Стул барный «Apriori S» (id 271)Настоящее фото товара Стул барный «Apriori S» (id 271), произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена
5

Стул барный «Apriori S» (id 271)

Стул Тюльпан, велюр бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
11Хит

Стул Тюльпан, велюр бирюзовый

Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белаяНастоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
11

Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая

Полукресло Лилия, велюр Imperia Little green/Lambre 02, старинный орехНастоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр Imperia Little green/Lambre 02, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
14

Полукресло Лилия, велюр Imperia Little green/Lambre 02, старинный орех

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99012
2 240 ₽
137Хит

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

В наличии 22 шт.
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis , произведённого компанией ChiedoCover
от2 14011
2 390 ₽
13

Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis