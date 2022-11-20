Вне всякого сомнения, в каждом стуле самое главное качество – это удобство. Оказавшись раз в этом стуле, ваш друг или вы сами станете завсегдатаями этого места. Стулья изготовлены из качественных материалов и прекрасно дополняют любой интерьер дома.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (береза выбеленная с эффектом)
Материал сиденья полиуретан высокой плотности
обивка ткань softness java
Стул в современном стиле «Apriori S» на четырёх ножках из массива с дизайнерской спинкой подойдёт к любому обеденному столу
Стул барный «Apriori S» (id 271)
Стул Тюльпан, велюр бирюзовый
Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая
Полукресло Лилия, велюр Imperia Little green/Lambre 02, старинный орех
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis