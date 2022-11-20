Характеристики товара
Описание
Упаковка (Д*Ш*В): 80х60х9 см
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина460 мм
- Глубина540 мм
- Вес5,5 кг
- Материал каркасадерево
Упаковка (Д*Ш*В): 80х60х9 см
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