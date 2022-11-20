Товар в корзине. Перейти
Стул Аранд с регулировкой 2 - фото 1

Стул Аранд с регулировкой 2

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Аранд с регулировкой
Стул Аранд с регулировкой
Следующий Стул Аранд с регулировкой, коричневый
Стул Аранд с регулировкой

Характеристики товара

Описание

Упаковка (Д*Ш*В): 80х60х9 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес5,5 кг
  • Материал каркасадерево

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Аранд с регулировкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
7

Стул Аранд с регулировкой

Настоящее фото товара Стул Аранд с регулировкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
10

Стул Аранд с регулировкой, коричневый

Настоящее фото товара Стул Аранд с регулировкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
8

Стул Аранд с регулировкой, белый

Настоящее фото товара Стул Томас, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
14

Стул Томас

С этим товаром покупают
Стул Гаага велюр OSCAR 028Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 028, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
10

Стул Гаага велюр OSCAR 028

Кресло пластиковое складное Darsena, тортораНастоящее фото товара Кресло пластиковое складное Darsena, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое складное Darsena, тортора

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
7

Стул пластиковый One Shot с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый

Стеклянный стол Давос белый / венгеНастоящее фото товара Стеклянный стол Давос белый / венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена
9

Стеклянный стол Давос белый / венге

Настоящее фото товара Журнальный стол Diana, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
12

Журнальный стол Diana, дуб

Стол складной БирфестНастоящее фото товара Стол складной Бирфест, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
10

Стол складной Бирфест

Настоящее фото товара Стол Мерлин, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
5

Стол Мерлин

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди