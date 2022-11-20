Фотография Стул Арго от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Арго

4.2
Оптовая цена
3 590 ₽
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Стул Арго
Стул Арго
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Стул Арго

4.2
3590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина460 мм
  • Материал каркасабук или ольха
  • Вес5 кг
  • Ширина440 мм
  • Высота1000 мм

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