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Стул Арианда белый

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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Арианда отличается необычным дизайном и практичностью. Монолитное сиденье из пластика и экокожи обеспечивает комфортное положение тела. Каркас из натурального некрашеного массива бука создает контраст с цветом сиденья.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 57*56*52
Вес брутто: 22
Объем: 0,166

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина530 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Обивкаэкокожа
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки22 кг

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