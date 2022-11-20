Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Арианда отличается необычным дизайном и практичностью. Монолитное сиденье из пластика и экокожи обеспечивает комфортное положение тела. Каркас из натурального некрашеного массива бука создает контраст с цветом сиденья.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 57*56*52
Вес брутто: 22
Объем: 0,166
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина490 мм
- Глубина530 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяпластик
- Обивкаэкокожа
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки22 кг