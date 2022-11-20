Характеристики товара
Описание
Цвет и материалы выбираются индивидуально.
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Длина500 мм
- Глубина660 мм
- Вес11 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьяшенилл
Цвет и материалы выбираются индивидуально.
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Хит 25мм - золото, Chateau розовый
Стул Текс, серая экокожа / черный каркас
Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный
Стул Marcus, бархат пудровый
Обеденный стул Чико, серый
Стул Zig Zag, розовый