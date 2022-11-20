Товар в корзине. Перейти
Стул Ария - фото 1

Стул Ария

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Элегия
Стул Элегия
Следующий Стул Букле
Стул Элегия

Характеристики товара

Описание

Цвет и материалы выбираются индивидуально.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина500 мм
  • Глубина660 мм
  • Вес11 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьяшенилл

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 54 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 22 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89040
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 46 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - золото, коричневая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55030
2 190 ₽
6

Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, Chateau розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55035
2 350 ₽
12

Стул Хит 25мм - золото, Chateau розовый

Настоящее фото товара Стул Текс, серая экокожа / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
8

Стул Текс, серая экокожа / черный каркас

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный

В наличии 5 шт.
Стул Marcus, бархат пудровыйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
11 300
Оптовая цена
9

Стул Marcus, бархат пудровый

Обеденный стул Чико, серыйНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
15

Обеденный стул Чико, серый

В наличии 31 шт.
​Стул Zig Zag, розовыйНастоящее фото товара ​Стул Zig Zag, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
7

​Стул Zig Zag, розовый

В наличии 60 шт.
Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками