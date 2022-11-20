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Стул Army

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Стул Gets

Характеристики товара

Описание

Ширина: 82 см

Глубина: 43.5 см

Высота: 50 см


В упаковке 2 шт
Вес 7,5 кг
Объем 0,04

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Популярные варианты обивки

Стул Army - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Army - обивка в цвете 0909
Стул Army - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Army - обивка в цвете LilacLilac
Стул Army - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Army - обивка в цвете CreamCream
Стул Army - обивка в цвете 666666
Стул Army - обивка в цвете 0404
Стул Army - обивка в цвете ecruecru
Стул Army - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Army - обивка в цвете 1414
Стул Army - обивка в цвете 88
Стул Army - обивка в цвете 4141
Стул Army - обивка в цвете 2626
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