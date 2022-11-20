Характеристики товара
Описание
Ширина: 82 см
Глубина: 43.5 см
Высота: 50 см
В упаковке 2 шт
Вес 7,5 кг
Объем 0,04
Ширина: 82 см
Глубина: 43.5 см
Высота: 50 см
В упаковке 2 шт
Вес 7,5 кг
Объем 0,04
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
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Стул Боди 25мм
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Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
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Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
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Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул-кресло Paganel
Стул-кресло Major Rodeo
Покрывало 220-123
Покрывало 220-124
Покрывало 220-126
Стеллаж 36
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