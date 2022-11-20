Характеристики товара
Описание
Стул Арона ‒ это удачная попытка дизайнера актуализировать винтажные формы в современном интерьере. Данная модель отличается не только привлекательным внешним видом, но и функциональностью комплектующих материалов. Смешанная обивка из бархата и экокожи позволяет этому предмету интерьера вписаться не только в строгое деловое окружение, но и в спокойную, тихую и уютную обстановку кафе или ресторана. Высокая спинка, мягкое сидение и удобные подлокотники превращают стул Арона в настоящее кресло.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Высота890 мм
- Глубина630 мм
- Вес9.75 кг
- ОбивкаИскуственная кожа
- Цветсерый