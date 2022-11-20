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Стул Арона темно-зеленый бархат HLR, темно-зеленая экокожа - фото 1Стул Арона темно-зеленый бархат HLR, темно-зеленая экокожа - фото 2Стул Арона темно-зеленый бархат HLR, темно-зеленая экокожа - фото 3Стул Арона темно-зеленый бархат HLR, темно-зеленая экокожа - фото 4Стул Арона темно-зеленый бархат HLR, темно-зеленая экокожа - фото 5

Стул Арона темно-зеленый бархат HLR, темно-зеленая экокожа

Артикул: CH-034-743
2 оценки
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Характеристики товара

Описание

Стул Арона ‒ это удачная попытка дизайнера актуализировать винтажные формы в современном интерьере. Данная модель отличается не только привлекательным внешним видом, но и функциональностью комплектующих материалов. Смешанная обивка из бархата и экокожи позволяет этому предмету интерьера вписаться не только в строгое деловое окружение, но и в спокойную, тихую и уютную обстановку кафе или ресторана. Высокая спинка, мягкое сидение и удобные подлокотники превращают стул Арона в настоящее кресло.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина630 мм
  • Вес9.75 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветзеленый

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