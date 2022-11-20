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Стул Арт пэчворк-БВ

7 оценок
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Стул Оскар велюр шампань

Характеристики товара

Описание

Сиденье выполнено из высокотехнологичного пластика, с обивкой в стиле «пэчворк».
Кресло ART имеет оригинальный внешний вид. Отличается яркостью и прочностью благодаря металлическому каркасу.
Ножки кресла выполнены из хромированного металла, а тканевая обивка необычайно приятная на ощупь.

Стул Арт пэчворк-БВ органично впишется в пространство и придаст вашему помещению уют и стиль.

Упакован - 2 шт./1 кор.
Вес брутто: 16
Объем: 0,22

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес7.53 кг
  • Обивкаткань
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки16 кг

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