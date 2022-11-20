Характеристики товара
Описание
Сиденье выполнено из высокотехнологичного пластика, с обивкой в стиле «пэчворк».
Кресло ART имеет оригинальный внешний вид. Отличается яркостью и прочностью благодаря металлическому каркасу.
Ножки кресла выполнены из хромированного металла, а тканевая обивка необычайно приятная на ощупь.
Стул Арт пэчворк-БВ органично впишется в пространство и придаст вашему помещению уют и стиль.
Упакован - 2 шт./1 кор.
Вес брутто: 16
Объем: 0,22
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина570 мм
- Глубина580 мм
- Вес7.53 кг
- Обивкаткань
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки16 кг