Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина460 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Страна изготовленияКитай
- Цветсерый, черный
Стул Ashton коричневый антрацит/ черный каркас
Стул Bari Латте велюр/ белый каркас
Стул Bari Латте велюр/ черный каркас
Стул Bari светло-серый велюр/ белый каркас
Стул Bari светло-серый велюр/ черный каркас
Стул Bari темно-серый велюр/ черный каркас
Стул Bari розовый велюр/ белый каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus