Стул Ashton бежевый винтаж/ белый каркас

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ashton антрацит/ черный каркас
Стул Ashton антрацит/ черный каркас
Следующий Стул Ashton коричневый антрацит/ черный каркас
Стул Ashton антрацит/ черный каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветбежевый, белый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Bari Латте велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
8

Стул Bari Латте велюр/ белый каркас

Настоящее фото товара Стул Bari Латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
6

Стул Bari Латте велюр/ черный каркас

Настоящее фото товара Стул Bari светло-серый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
5

Стул Bari светло-серый велюр/ белый каркас

Настоящее фото товара Стул Bari светло-серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
12

Стул Bari светло-серый велюр/ черный каркас

Настоящее фото товара Стул Bari темно-серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
5

Стул Bari темно-серый велюр/ черный каркас

Настоящее фото товара Стул Bari розовый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
11

Стул Bari розовый велюр/ белый каркас

Настоящее фото товара Стул Bari розовый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
11

Стул Bari розовый велюр/ черный каркас

Настоящее фото товара Стул Bari желтый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
10

Стул Bari желтый велюр/ черный каркас

Настоящее фото товара Стул Bari винный велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
6

Стул Bari винный велюр/ черный каркас

Настоящее фото товара Стул Bari зеленый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
13

Стул Bari зеленый велюр/ черный каркас

С этим товаром покупают

Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Настоящее фото товара Скатерть Ленни, натуральный лен, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
15

Скатерть Ленни, натуральный лен

Скатерть Стеклярус, овальнаяНастоящее фото товара Скатерть Стеклярус, овальная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
10

Скатерть Стеклярус, овальная

Скатерть Бахрома, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Бахрома, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
8

Скатерть Бахрома, прямоугольная