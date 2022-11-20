Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина580 мм
- Длина540 мм
- Вес3.5 кг
- Материал каркасасталь, труба
- Материал сиденьяротанг
- Страна изготовленияКитай
Стул Изо Т плюс, красный
Сундук Люкс
Металлический шкаф Nobilis 1 секция
Металлический шкаф Nobilis 2 секции
Металлический шкаф Nobilis 4 секции
Стул Битта
Стол Алекс 7
Полукресло Шарри, алый
Стул Престиж Люкс
Хит 25мм, с подлокотниками, экокожа Lord 14/ черный муар
Стул Полин темно-синий
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый