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Стул Асоль, светло-бежевый - фото 1

Стул Асоль, светло-бежевый

14 оценок
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Стул Элис светло-серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина580 мм
  • Длина540 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал каркасасталь, труба
  • Материал сиденьяротанг
  • Страна изготовленияКитай

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