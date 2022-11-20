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Стул Аспен плетеный, серый

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

сиденье роуп(серый) ножки металл (серый) подушка (серый)

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяверевочное плетение
  • Цветсерый

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