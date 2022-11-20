Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкаткань
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки11 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый
Стул Виота 210, крем
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб
Стул Lazzoli 2310
Стул Gabi LUX велюр розовый
Стул Кьявари, с мягким сиденьем
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло