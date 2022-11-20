Характеристики товара
Описание
Стулья коллекции Asti удобны и надежны. Asti – это оригинальная форма спинки. Задние ножки стула, продолжаясь вверх, превращаются в удобные подлокотники. Далее идет неожиданный изгиб, ломающий привычные стандарты. Округлое изголовье спинки успокаивает общую форму и создает особый комфорт при посадке.
Обивка стула – бархат с минимизированным «пальчиковым эффектом» с декоративной строчкой в тон.
Прочный металл каркаса, мягкий, быстро восстанавливающий форму наполнитель, обивочная ткань с повышенной износостойкостью – гарантия долгой службы стульев в условиях частой ежедневной эксплуатации. Стулья коллекции Asti приобретают как для домашнего использования, так и в кафе, рестораны, гостиницы, конференц-залы.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина520 мм
- Глубина570 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия