Стул Asti, бежевый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Asti, серый
Стул Asti, серый
Следующий Стул офисный Jamal розовый
Стул Asti, серый

Характеристики товара

Описание

Универсальный и удобный мягкий стул серии Asti — идеальное решение для любого дизайна. Любителям консерватизма в интерьере понравятся сдержанные цвета, в том числе матовый черный цвет ножек, обивка из рогожки и удобная высота сидения. Желающим разнообразить свой интерьер стул понравится оригинальный дизайн ножек с «рожками» у крепления к сидению.

Ценителям утонченности придется по вкусу спинка с аркой возле сидения, придающая воздушности конструкции. Универсальность модели — главная качество, принёсшее серии статус хита продаж. Купив стулья серии Asti, вы приобретёте модель, которая займёт достойное место в любом интерьере, оставив пространство для фантазии и экспериментов.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес5.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг

Другие товары из раздела

Стул офисный Jamal серыйНастоящее фото товара Стул офисный Jamal серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
14

Стул офисный Jamal серый

В наличии 58 шт.
Кресло офисное Ross велюр морскойНастоящее фото товара Кресло офисное Ross велюр морской, произведённого компанией ChiedoCover
14 99017
17 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло офисное Ross велюр морской

В наличии 12 шт.
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

С этим товаром покупают

Скатерть Журавинка, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от650
17

Скатерть Журавинка, прямоугольная

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Скатерть Panama Dolce

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от350
25Хит

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная