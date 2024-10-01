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Реальное изображение товара 1 Стул Астра, каркас хром, белый кожзам производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Астра, каркас хром, белый кожзам производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Астра, каркас хром, белый кожзам производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Астра, каркас хром, белый кожзам производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Астра, каркас хром, белый кожзам производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Астра, каркас хром, белый кожзам производства ChiedoCover

Стул Астра, каркас хром, белый кожзам

Артикул: CH-051-880
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Металлический стул «Астра» — идеальное сочетание стиля и комфорта!
Стул Астра с твёрдой спинкой и мягким сиденьем станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Серебристый каркас придаёт стулу современный и стильный вид, а мягкое эргономичное сиденье обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.

Стопирование: до 5 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4 кг
  • Цветбелый

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