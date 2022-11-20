+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Стул Атлас барный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Атлас барный

          4.2
          Оптовая цена
          от 8 590 ₽
          Отгрузка от 20 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Стул Атлас барный
          Стул Атлас барный
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
          Больше обивок в каталоге

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару

          Стул Атлас барный

          4.2
          8590 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Стул Атлас МН
          Стул Атлас МН
          Следующий Стул Атлас деревянный
          Стул Атлас деревянный

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Ширина430 мм
          • Глубина500 мм
          • Высота до сиденья740 мм
          • Материал каркасадерево
          • Вес7,7 кг
          • Материал сиденьядерево
          • Высота1050 мм

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Боди 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Боди 25мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Стул Luberon с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
          11 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Luberon с патиной
          Настоящее фото товара Стул Кьявари детский зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари детский зеленый, деревянный
          Настоящее фото товара Столик Ларнед эффект битое стекло, произведённого компанией ChiedoCover
          23 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столик Ларнед эффект битое стекло
          Настоящее фото товара Стол Toledo, произведённого компанией ChiedoCover
          25 130 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Toledo
          Настоящее фото товара Стол Madrid, произведённого компанией ChiedoCover
          17 680 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Madrid
          Настоящее фото товара Стол Vega 85, произведённого компанией ChiedoCover
          14 260 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Vega 85
          Настоящее фото товара Стол Vega 150, произведённого компанией ChiedoCover
          19 750 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Vega 150
          Настоящее фото товара Стол Primo, произведённого компанией ChiedoCover
          62 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Primo
          Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул пластиковый Costa Bistrot, тортора

          Другие товары из раздела деревянные стулья оптом

          Настоящее фото товара Кресло Linda, без покрытия, произведённого компанией ChiedoCover
          6 950 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Linda, без покрытия
          Настоящее фото товара Кресло Linda, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
          8 940 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Linda, капучино
          Настоящее фото товара Стул Lotos, без покрытия, произведённого компанией ChiedoCover
          7 520 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Lotos, без покрытия
          Настоящее фото товара Кресло Grand, коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
          15 980 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Grand, коньяк
          Настоящее фото товара Стул Lotos с подолкотниками, коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
          9 870 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Lotos с подолкотниками, коньяк
          Настоящее фото товара Стул Lotos, коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
          9 160 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Lotos, коньяк
          Настоящее фото товара Кресло Fronto, белое, произведённого компанией ChiedoCover
          13 030 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Fronto, белое
          Настоящее фото товара Кресло Atol, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
          12 450 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Atol, капучино
          Настоящее фото товара Кресло Fronto, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
          11 460 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Fronto, капучино
          Настоящее фото товара Кресло Liman, без покрытия, произведённого компанией ChiedoCover
          8 326 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Liman, без покрытия