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          Фотография Стул Атлас БМ от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Атлас БМ

          4.1
          Оптовая цена
          от 8 790 ₽
          Отгрузка от 20 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стул Атлас БМ

          4.1
          8790 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина430 мм
          • Глубина500 мм
          • Высота до сиденья760 мм
          • Материал каркасадерево
          • Вес7,7 кг
          • Материал сиденьяткань
          • Высота1065 мм

          Популярные варианты обивки

          NaturalNaturalBrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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