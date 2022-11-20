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          Фотография Стул Атлас деревянный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Атлас деревянный

          4.2
          Оптовая цена
          от 5 990 ₽
          Отгрузка от 20 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стул Атлас деревянный
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          Стул Атлас деревянный

          4.2
          5990 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина430 мм
          • Глубина500 мм
          • Высота до сиденья740 мм
          • Материал каркасадерево
          • Вес7,7 кг
          • Материал сиденьядерево
          • Высота1050 мм

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