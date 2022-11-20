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          Фотография Стул Атлас М от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стул Атлас М

          4.7
          Оптовая цена
          от 6 190 ₽
          Отгрузка от 20 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стул Атлас М

          4.7
          6190 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина430 мм
          • Глубина500 мм
          • Высота до сиденья450 мм
          • Материал каркасадерево
          • Вес5.1 кг
          • Материал сиденьяткань
          • Высота835 мм

          Популярные варианты обивки

          NaturalNaturalBrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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