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          Фотография Стул Атлас МН от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стул Атлас МН

          4.1
          Оптовая цена
          от 6 590 ₽
          Отгрузка от 20 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стул Атлас МН

          4.1
          6590 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Стул Атлас барный МН
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина430 мм
          • Глубина500 мм
          • Высота до сиденья460 мм
          • Материал каркасадерево
          • Вес5.1 кг
          • Материал сиденьяткань
          • Высота820 мм

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