Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина590 мм
- Глубина700 мм
- Вес11 кг
- Цветголубой
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Стул Хит Детский
Люстра CL Грета Хром
Люстра подвесная Ровена белая
Люстра подвесная Дрезден
Торшер Ровена
Люстра подвесная Базель
Стул пластиковый Bloom, желтый
Кресло компьютерное эргономичное Monarch