Товар в корзине. Перейти
Стул August, голубой, ножки дуб - фото 1

Стул August, голубой, ножки дуб

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул August, лиловый, ножки дуб
Стул August, лиловый, ножки дуб
Следующий Стул August, зеленый, ножки белые
Стул August, лиловый, ножки дуб

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес11 кг
  • Цветголубой

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 54 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 22 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 48 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 4 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Стул Хит ДетскийНастоящее фото товара Стул Хит Детский, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54021
1 940 ₽
8

Стул Хит Детский

Люстра CL Грета ХромНастоящее фото товара Люстра CL Грета Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
11

Люстра CL Грета Хром

Настоящее фото товара Люстра подвесная Ровена белая, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
10

Люстра подвесная Ровена белая

Настоящее фото товара Люстра подвесная Дрезден, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
15

Люстра подвесная Дрезден

Настоящее фото товара Торшер Ровена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
14

Торшер Ровена

Настоящее фото товара Люстра подвесная Базель, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
14

Люстра подвесная Базель

Стул пластиковый Bloom, желтыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bloom, желтый

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Monarch, произведённого компанией ChiedoCover
от95 900
Оптовая цена
11

Кресло компьютерное эргономичное Monarch

Другие товары из разделастулья для кафе
Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 35016
1 590 ₽
5

Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
11

Стул Гаага синий

Стул Амьен фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽
8

Стул Амьен фиолетовый

Стул ТиффаниНастоящее фото товара Стул Тиффани, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
7

Стул Тиффани

Стул БастерНастоящее фото товара Стул Бастер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
12

Стул Бастер