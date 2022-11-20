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Стул August, лиловый, ножки дуб - фото 1

Стул August, лиловый, ножки дуб

9 оценок
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Стул Velen серо-голубой
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Стул Velen серо-голубой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес11 кг
  • Цветрозовый

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