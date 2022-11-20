Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина590 мм
- Глубина700 мм
- Вес11 кг
- Цветрозовый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Подстолье из нержавеющей стали 1086ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1267ЕМ
Стул Такер, белый деревянный
Комплект мебели для кафе Наполеон
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Стул Вольтер, темная патина
Кресло Изо на газлифте