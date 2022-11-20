Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина590 мм
- Глубина700 мм
- Вес11 кг
- Цветжелтый, коричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Торшер Аврора с белым абажуром
Торшер Светодиодный Гуффин
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая