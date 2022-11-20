Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина590 мм
- Глубина700 мм
- Вес11 кг
- Цветбелый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас
Кресло офисное TopChairs City S, черное
Стул Кайзука оранжевый