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Стул August, серебристый, ножки белые - фото 1

Стул August, серебристый, ножки белые

9 оценок
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Стул August, медовый, ножки черные
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Стул August, медовый, ножки черные

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес11 кг
  • Цветбелый

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