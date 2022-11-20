Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина590 мм
- Глубина700 мм
- Вес11 кг
- Цветзеленый, белый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Люстра подвесная Максвелл
Люстра подвесная Максвелл Цепь
Люстра подвесная Бонна
Люстра подвесная Гера
Люстра подвесная Базель бронза
Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик
Кресло Уни Ка
Ковер AGATA LUXURY BLUE 240 x 340