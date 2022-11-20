Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Вес6.7 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьябархат
- Цветсиреневый, черный
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Красная подушка, золотая корона
Коричневая подушка, золотая корона
Шторы Блэкаут
Шторы Димаут
Шторы Блэкаут Лен
Поворотная платформа 40 см флитвуд
Поворотная платформа 40 см белая
Поворотная платформа 60 см флитвуд
Поворотная платформа 70 см флитвуд
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден