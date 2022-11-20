Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Вес6.7 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьябархат
- Цветсиреневый, черный, золотой
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
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Шторы Канвас
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Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро
Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото
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