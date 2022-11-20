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Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - фото 1

Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota

8 оценок
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Стул Camel, лиловый, ножки черные

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьябархат
  • Цветсиреневый, черный, золотой

Популярные варианты обивки

Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете 0909
Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете LilacLilac
Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете CreamCream
Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете 666666
Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете 0404
Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете ecruecru
Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете 1414
Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете 88
Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете 4141
Стул Camel, лиловый, ножки czarno-zlota - обивка в цвете 2626
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