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Стул Caren 2 вельвет, бежевый/хром - фото 1

Стул Caren 2 вельвет, бежевый/хром

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Цветбежевый, серебряный

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