Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Вес8.5 кг
- Материал сиденьявельвет
- Цветбежевый, серебряный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Такер, черный деревянный
Плафон Эдисон Black
Плафон Эдисон White
Плафон Эдисон
Стул пластиковый Virginia, кофе
Кресло компьютерное эргономичное System Imperial
Стул Харизма NEW, пластиковый, золотой
Хит 25мм, с подлокотниками, экокожа Lord 14/ черный муар
Стул Полин темно-синий
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый