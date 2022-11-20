Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина500 мм
- Глубина480 мм
- Вес7.2 кг
- Цветжелтый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Настольная лампа Erich
Настольная лампа Erich бронза
Настольная лампа Bergamo
Настольная лампа Bergamo белая
Стул складной Мармарис, зеленый
Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром
Стул Movie