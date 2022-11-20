Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Вес8.5 кг
- Материал сиденьявельвет
- Цветжелтый, серебряный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Люстра Stein 8
Люстра Stein 6
Люстра Krona 8
Люстра Krona 6
Комплект Такер, 4 белых стула
Стул пластиковый Bo, белый
Детское кресло MyPony, розовый