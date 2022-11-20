Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина500 мм
- Глубина480 мм
- Вес7.2 кг
- Цветсерый, белый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Eames DAR черный
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый
Настольная лампа Estudo белый
Настольная лампа Estudo черный
Настольная лампа Calvin Table
Настольная лампа Calvin Table белая