Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина500 мм
- Глубина480 мм
- Вес7.2 кг
- Цветсерый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose
Стул Киви Диамант, коричневый
Настольная лампа Nashorn белая
Настольная лампа Nashorn черный
Настольная лампа Gaudi черная
Настольная лампа Beira
Стул Престиж Люкс
Детское кресло Actikid A3, зеленый
Стул DSW бежевый