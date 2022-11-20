Товар в корзине. Перейти
Стул Caren 2 вельвет, серый/дуб - фото 1

Стул Caren 2 вельвет, серый/дуб

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Caren 2 вельвет, серебристый/ножки дерево белые
Стул Caren 2 вельвет, серебристый/ножки дерево белые
Следующий Стул Edward, зеленый/ножки орех
Стул Caren 2 вельвет, серебристый/ножки дерево белые

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес7.2 кг
  • Цветсерый

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 54 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 22 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 48 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 4 шт.
С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange roseНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45040
2 390 ₽
15

Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose

Стул Киви Диамант, коричневыйНастоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7909
7 390 ₽
8

Стул Киви Диамант, коричневый

Настоящее фото товара Настольная лампа Nashorn белая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
6

Настольная лампа Nashorn белая

В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Настольная лампа Nashorn черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
8

Настольная лампа Nashorn черный

В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Настольная лампа Gaudi черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
7

Настольная лампа Gaudi черная

Настоящее фото товара Настольная лампа Beira, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена
13

Настольная лампа Beira

В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Стул Престиж Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
15

Стул Престиж Люкс

Детское кресло Actikid A3, зеленыйНастоящее фото товара Детское кресло Actikid A3, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена
10

Детское кресло Actikid A3, зеленый

Стул DSW бежевыйНастоящее фото товара Стул DSW бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79013
3 190 ₽Оптовая цена
5

Стул DSW бежевый

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделастулья для кафе
Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 35016
1 590 ₽
5

Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
11

Стул Гаага синий

Стул Амьен фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽
8

Стул Амьен фиолетовый

Стул ТиффаниНастоящее фото товара Стул Тиффани, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
7

Стул Тиффани

Стул БастерНастоящее фото товара Стул Бастер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
12

Стул Бастер