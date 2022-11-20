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Стул Caren 2 вельвет, серый/хром - фото 1

Стул Caren 2 вельвет, серый/хром

11 оценок
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Стул Caren 2 вельвет, серебристый/хром

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес8.5 кг
  • Цветсерый, серебряный

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