Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Вес8.5 кг
- Цветсерый, серебряный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Наполеон Бронза, деревянный
Комплект мебели для кафе Наполеон
Люстра Cerezo 5
Люстра Gelid 4
Люстра Gelid 1
Люстра Talento 7
Люстра Talento 5
Стул пластиковый Cross, белый
Кресло офисное TopChairs Style, красное
Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам