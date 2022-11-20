Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина500 мм
- Глубина480 мм
- Вес7.2 кг
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный
Настольная лампа Torony
Настольная лампа Talento
Кресло пластиковое Комфорт 5
Стул пластиковый Mork Kit на металлической основе