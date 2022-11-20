Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина570 мм
- Глубина700 мм
- Вес11 кг
- Цветсерый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Такер, светло-серый деревянный
Кресло Изо G
Торшер Erich Modern
Торшер Erich Modern серебро
Торшер Bergamo белый
Торшер Bergamo темный
Торшер Comfort
Стул пластиковый DayDream, черный
Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро