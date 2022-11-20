Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина570 мм
- Глубина700 мм
- Вес11 кг
- Цветсиний
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Кресло Гелиос
Стул Кроссбэк флаг
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Торшер Estudo черный
Торшер Estudo белый
Торшер Calvin
Стул пластиковый детский Baby Elizabeth белый
Полукресло Лилия, оранжево-голубой