Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина570 мм
- Глубина700 мм
- Вес11 кг
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Комплект мебели Модерн
Торшер Torony
Торшер Erich
Торшер Erich серебро
Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань
Стол ЛИРА/180, 2000/2500x1000