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Стул Edward, зеленый/ножки орех - фото 1

Стул Edward, зеленый/ножки орех

12 оценок
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Стул Caren 2 вельвет, серый/дуб
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Стул Caren 2 вельвет, серый/дуб

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес11 кг
  • Цветзеленый

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