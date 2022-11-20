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Стул Lancelot, синий - фото 1

Стул Lancelot, синий

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний

Популярные варианты обивки

Стул Lancelot, синий - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Lancelot, синий - обивка в цвете 0909
Стул Lancelot, синий - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Lancelot, синий - обивка в цвете LilacLilac
Стул Lancelot, синий - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Lancelot, синий - обивка в цвете CreamCream
Стул Lancelot, синий - обивка в цвете 666666
Стул Lancelot, синий - обивка в цвете 0404
Стул Lancelot, синий - обивка в цвете ecruecru
Стул Lancelot, синий - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Lancelot, синий - обивка в цвете 1414
Стул Lancelot, синий - обивка в цвете 88
Стул Lancelot, синий - обивка в цвете 4141
Стул Lancelot, синий - обивка в цвете 2626
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