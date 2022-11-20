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Стул Malawi, бирюзовый - фото 1Стул Malawi, бирюзовый - фото 2

Стул Malawi, бирюзовый

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой

Популярные варианты обивки

Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете 0909
Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете LilacLilac
Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете CreamCream
Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете 666666
Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете 0404
Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете ecruecru
Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете 1414
Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете 88
Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете 4141
Стул Malawi, бирюзовый - обивка в цвете 2626
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