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Стул Malawi, синий, тк.BL86 - фото 1

Стул Malawi, синий, тк.BL86

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес8.6 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний

Популярные варианты обивки

Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете 0909
Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете LilacLilac
Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете CreamCream
Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете 666666
Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете 0404
Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете ecruecru
Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете 1414
Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете 88
Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете 4141
Стул Malawi, синий, тк.BL86 - обивка в цвете 2626
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