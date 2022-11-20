Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина550 мм
- Глубина700 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьябархат
- Цветжелтый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный
Комплект банкетного текстиля на 8 персон, Журавинка, Ричард
Подвесной светильник Bellevue №1
Раскладушка RXB-01
Столешница Oxalit Arentariya
Кресло Barcelona chair черный
Столешница Дуолит, прямоугольник 120x80
Столешница Дуолит, прямоугольник 140x80
Столешница Дуолит, овал-прямоугольник 110x70
Столешница Дуолит, овал-прямоугольник 120x80
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден