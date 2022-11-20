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Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - фото 1

Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина700 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьябархат
  • Цветжелтый

Популярные варианты обивки

Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете 0909
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете LilacLilac
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете CreamCream
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете 666666
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете 0404
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете ecruecru
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете 1414
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете 88
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете 4141
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68 - обивка в цвете 2626
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